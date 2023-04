C.ITALIA, Tabù Cremo: mai in finale chi perde 2-0 l'andata

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dato curioso quello riportato dalla Lega di Serie A sul suo sito ufficiale. In un focus legato alla semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Cremonese, in programma questa sera alle ore 21 allo stadio Franchi, la Lega sottolinea come se la Fiorentina punterà a raggiungere la finale di Coppa Italia per l'undicesima volta della sua storia (l'ultima il 3 maggio 2014, persa 1-3 contro il Napoli) per la Cremonese sarebbe invece una prima volta assoluta. Sarebbe una prima assoluta anche ribaltare lo 0-2 dell'andata: nessuna squadra nella storia della Coppa Italia, infatti, ha mai raggiunto la finale dopo aver perso la semifinale d’andata con uno scarto di due o più gol.