© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Inizia col botto l'avventura della Costa d'Avorio che travolge per 9-0 le Seychelles, nella prima gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Solo panchina per l'attaccante della Fiorentina, Christian Koaume.