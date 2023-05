BROCCHI, Italiane in Europa ok ma il calcio va riformato

FirenzeViola.it

© foto di Claudia Marrone

Cristian Brocchi a margine della Milano Football Week commenta il fatto che tante squadre italiane sono nelle semifinali di Champions, a partire dai tecnici. Ecco le parole riportate da Tuttomercatoweb: "Significa che gli italiani sono bravi e hanno una cultura del lavoro incredibile. Al contempo, però, dico che non bisogna farsi fregare dal fatto che ci sono molte squadre in Europa, perché il calcio in Italia va riformato sotto tanti punti di vista, a partire dai settori giovanili e passando per le prime squadre in tutte le categorie. Siamo molto indietro, non riazzeriamo tutte le problematiche perché ci sono ancora".