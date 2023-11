BONANNI, Milan ha tutto da perdere, ai viola va di lusso

FirenzeViola.it

L'ex calciatore ora tecnico Massimo Bonanni ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, delle sfide del week end tra cui Milan-Fiorentina:"Alla Fiorentina capita di affrontare un Milan senza 2-3 pezzi importanti. Il Milan ha tutto da perdere, se non dovesse fare risultato si allontanerebbe ancora di più dalla vetta. E' una partita molto complicata, il Milan deve stare attento. Chiederei ai giocatori il 200%, vista la situazione difficile. Sicuramente alla Fiorentina può andare di lusso affrontare il Milan senza Giroud e Leao".

Sulla convocazione di Camarda: "Penso che di questo ragazzo se ne parla da tempo, è normale che in una situazione così se l'allenatore lo porta è perché si intravede un futuro. Calma però nell'essere così sicuri di metterlo dentro da subito. Se il ragazzo dimostra durante questo anno di poter fare cose importanti, è ovvio che il Milan debba inserirlo in pianta stabile senza cercare alternative sul mercato. Ad oggi ha una possibilità importante, se il Milan va sotto negli ultimi 15 lo butta dentro Pioli ma non è giusto spingere per farlo giocare, è giovane e diamogli tempo di sbagliare. Non è così semplice giocare a San Siro".