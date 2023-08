BOLOGNA, Il dopo Arnautovic può arrivare dal Benfica

Fonte: TMW

FirenzeViola.it

Il Bologna ha definito nelle scorse ore la cessione di Marko Arnautovic all'Inter ma è già al lavoro per individuare sul mercato il suo sostituto. Si lavora in queste ora anche a un vero centravanti e tra i nomi nel mirino c'è anche quello del croato Petar Musa. Centonovanta centimetri, Musa che in Croazia viene paragonato a Mario Mandzukic è attaccante che lo scorso anno il Benfica ha acquisto dallo Slavia Praga per cinque milioni di euro più bonus.

Nell'ultima stagione 41 presenze complessive e undici reti hanno fatto lievitare il suo prezzo fino a 15 milioni di euro. Cifra importante, ma Bologna e Benfica in queste ore ragionano sulla formula e oggi Musa è una possibilità per la società emiliana.