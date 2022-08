BIJOL, Grande vittoria oggi: un’iniezione di fiducia

INDISCREZIONI DI FV KOKORIN, TRATTATIVA CALDA CON ARIS LIMASSOL: IL PUNTO Prosegue la trattativa tra la Fiorentina e l'Aris Limassol per la cessione di Aleksander Kokorin. Il russo è fuori dai piani di mister Italiano che ha chiesto di trattenere Kouame per avere un'alternativa in avanti non considerando l'ex Spartak. In... Prosegue la trattativa tra la Fiorentina e l'Aris Limassol per la cessione di Aleksander Kokorin. Il russo è fuori dai piani di mister Italiano che ha chiesto di trattenere Kouame per avere un'alternativa in avanti non considerando l'ex Spartak. In... NOTIZIE DI FV TURNAZIONE ASSURDA, ITALIANO HA LE SUE COLPE SULLA SCONFITTA Il Mister, dopo la gara con il Napoli, aveva detto di avere paura di innamorarsi degli 0-0 e i suoi lo hanno accontentato: niente pene di cuore e beccati questa sconfitta! I ragazzi non hanno colpe, le loro caratteristiche quelle sono anche se un maggiore impegno sarebbe... Il Mister, dopo la gara con il Napoli, aveva detto di avere paura di innamorarsi degli 0-0 e i suoi lo hanno accontentato: niente pene di cuore e beccati questa sconfitta! I ragazzi non hanno colpe, le loro caratteristiche quelle sono anche se un maggiore impegno sarebbe... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 01 settembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi