BARONE, Le esequie a New York in diretta streaming

© foto di www.imagephotoagency.it

Come fa sapere Joseph Commisso, figlio del presidente della Fiorentina Rocco, attraverso il suo profilo X, la messa funebre che riguarderà il direttore generale viola Joe Barone a New York martedì prossimo - presso la chiesa cattolica di Brooklyn Sacred Hearts-St.Stephan - potrà essere seguita anche in diretta streaming da chiunque vorrà. Sarà sufficiente collegarsi a un link (CLICCA QUI per spostarsi già sulla pagina dedicata) per poter seguire il triste evento. Ricordiamo che la messa avrà inizio alle ore 10 americane, ovvero le ore 15 italiane.