BARELLA, Pronto a tirare un rigore, ma Jorginho...

Fonte: Tmw

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il centrocampista dell'Inter e dell'Italia Nicolò Barella ha presentato Ucraina-Italia, la gara di qualificazione a Euro 2024 che andrà in scena domani sera alla BayArena di Leverkusen, decisiva per la qualificazione. Il giocatore ha iniziato parlando della possibilità di giocare nonostante i 90 minuti contro la Macedonia del Nord: "C'è stato poco tempo per recuperare, ma quando giochi partite così importanti trovi energie che molto spesso non pensi di avere. Siamo pronti per la partita di domani, siamo carichi. L'importanza della gara rispetto a quella con la Macedonia è la stessa, ma questa partita può farci staccare il pass per gli Europeo per difendere il titolo. La gara con la Nord Macedonia ci ha dato la possibilità di avere il destino tra le nostri mani e questo è sempre un vantaggio. Proveremo a vincere e a mettere la partita sui nostri binari. Ottenere altri tre punti sarebbe un ulteriore step di fiducia, vincere una gara non è come pareggiarla ma sappiamo di poterla anche pareggiare. A fine partita eventualmente non dobbiamo per forza inseguire il successo, ma sempre meglio provare a vincerla subito".

Sulla possibilità di calciare un tigore, dopo l'errore di Jorginho: "Sarei assolutamente pronto per tirarli ma ci sono rigoristi più abituati di me a calciarli. Per quanto riguarda Jorginho, i rigori si sbagliano, si segnano... Dobbiamo solo ringraziarlo per quello che ha fatto in questi anni, con la sua esperienza ci ha aiutato a migliorato. Possiamo solo ringraziarlo. Poi il rigorista lo decide il mister e Jorginho è un campione talmente affermato che non ha bisogno delle nostre coccole. Col mister non ne abbiamo parlato".