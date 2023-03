ATTACCO, Feeling europeo: Italiano pensa a Jovic dal 1'

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, MARIN-FIORENTINA, SI ACCENDE LA PISTA: IL PUNTO Razvan Marin-Fiorentina, si accende la pista di mercato. Il giocatore rumeno, non pienamente soddisfatto della sua esperienza ad Empoli, starebbe spingendo con il suo entourage per cercare una nuova sistemazione in vista dell’estate e, secondo quanto raccolto da... Razvan Marin-Fiorentina, si accende la pista di mercato. Il giocatore rumeno, non pienamente soddisfatto della sua esperienza ad Empoli, starebbe spingendo con il suo entourage per cercare una nuova sistemazione in vista dell’estate e, secondo quanto raccolto da... NOTIZIE DI FV COFIE (SIVASSPOR) A RFV, NOI ABITUATI ALL'EUROPA A due giorni dal match d'andata degli ottavi di Conference League, Radio FirenzeViola ha intervistato Isaac Cofie. Il centrocampista ghanese ha un passato in Italia tra Sassuolo, Chievo, Carpi e Genoa ed un presente nel Sivasspor, prossimo avversario della Fiorentina.... A due giorni dal match d'andata degli ottavi di Conference League, Radio FirenzeViola ha intervistato Isaac Cofie. Il centrocampista ghanese ha un passato in Italia tra Sassuolo, Chievo, Carpi e Genoa ed un presente nel Sivasspor, prossimo avversario della Fiorentina.... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 07 marzo 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi