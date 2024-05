ATALANTA, Lesione per Kolasinac. In dubbio coi viola

Fonte: Sosfanta.com

Dopo l'infortunio subito nella sfida di Europa League contro il Marsiglia, oggi è arrivato l'estito degli esami strumentali ai quali si è sottoposto Sead Kolasinc. Il difensore dell'Atalanta, come riportato da Sosfanta.com, ha riportato una lesione muscolare di primo grado del bicipite femorale sinistro. I tempi di recupero sono stimati in almeno 15 giorni, quindi la stagione del calciatore bosniaco non dovrebbe essere finita.

In caso di approdo dei bergamaschi in finale di Europa League, Kolasinac tenterà un recupero lampo per poter partecipare alla sfida. Attenta anche la Fiorentina all'evolversi della situazione visto che i viola dovranno affrontare l'Atalanta a fine campionato nel recupero della 29° giornata.