ASTORI, A Jeda il premio Ussi Sardegna. Il padre...

INDISCREZIONI DI FV SAPONARA, I TRE NO CHE LO HANNO CONFERMATO IN VIOLA Fino all'ultima ora la Fiorentina ha sperato di piazzare in uscita Riccardo Saponara ma alla fine, il trequartista che l'anno scorso ha terminato la stagione nel Lecce poi retrocesso, è rimasto a disposizione di Iachini. Il centrocampista, in scadenza nel... Fino all'ultima ora la Fiorentina ha sperato di piazzare in uscita Riccardo Saponara ma alla fine, il trequartista che l'anno scorso ha terminato la stagione nel Lecce poi retrocesso, è rimasto a disposizione di Iachini. Il centrocampista, in scadenza nel... NOTIZIE DI FV GALBIATI A FV, VIOLA, ECCO I MOTIVI DEI TANTI GOL SUBITI Ieri, a FirenzeViola.it, l'ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati ha spiegato, secondo il suo punto di vista, le ragioni dei tanti gol subiti in questo avvio di stagione dal team di Beppe Iachini: "La squadra era molto portata alla fase offensiva e poi... Ieri, a FirenzeViola.it, l'ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati ha spiegato, secondo il suo punto di vista, le ragioni dei tanti gol subiti in questo avvio di stagione dal team di Beppe Iachini: "La squadra era molto portata alla fase offensiva e poi... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 11 ottobre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi