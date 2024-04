ASTON VILLA, Ufficiale: Emery prolunga fino al 2027

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Una possibile squadra che la Fiorentina potrebbe trovarsi davanti qualora i viola dovessero riuscire ad arrivare in finale di Conference League è l'Aston Villa. Gli inglesi stanno attraversando una stagione particolarmente positiva, dato che al momento in Premier League si trovano al quarto posto a sei punti dal Tottenham. Per questo motivo la dirigenza dei Villains ha deciso di prolungare il contratto del tecnico Unai Emery fino al 30 giugno del 2027. Questo l'annuncio ufficiale del club: