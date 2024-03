ARGENTINA, Otto minuti per Nico nel 3-1 al Costa Rica

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Altro successo nella notte per la nazionale argentina. L'Albiceleste ha vinto la seconda amichevole di questa sosta, contro il Costa Rica per 3-1. Dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio, i campioni del mondo hanno rimesso le cose a posto e poi vinto la partita con le reti di Di Maria, Mac Allister e Lautaro Martinez. Otto minuti in campo per Nico Gonzalez, esterno della Fiorentina subentrato all'82esimo al posto di Enzo Fernandez.