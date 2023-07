ARECHI, De Luca: "Cantieri da giugno, si giocherà.."

FirenzeViola.it

Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania, dall'Hotel Mediterranea ha presentato il progetto che riguarda il restyling dello stadio Arechi della Salernitana, con la regione che finanzierà i lavori, per un progetto che richiede circa 95 milioni di euro. Queste le sue parole: "Ci sarà da decidere con club e tifosi come procedere sui lavori. In base a ciò che verrà deliberato, la durata dei cantieri può variare da un anno e mezzo a dieci anni. Il progetto finale arriverà a gennaio, lavoreremo anche di notte, come accaduto a Genova col Ponte Morandi. Ma chi si aggiudica la gara si dovrà occupare anche del progetto esecutivo. Il nostro obiettivo è quello di aprire i cantieri a giugno".

Prosegue: "C'è poi da decidere dove giocare il prossimo campionato: qualora si optasse per un altro impianto, ad oggi sono disponibili Bari e Benevento. Altrimenti si può cercare uno stadio provvisorio, ma la regione dovrebbe fare un altro investimento. Abbiamo un impianto storico che il Vestuti, ma casca a pezzi. Se non ci spostiamo da Salerno, dovremo fare un investimento proprio sul Vestuti restaurando la tribuna, e poi acquistando o affittando altre tribune da montare".