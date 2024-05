AQUILANI, Futuro? Testa solo alle prossime due gare

Il tecnico del Pisa Alberto Aquilani ha parlato in conferenza stampa, facendo il punto anche sul suo futuro in vista della sfida contro il SudTirol di domani guardando poi al sogno play off: "Rispondo come ho risposto adesso. Oggi questo tipo di discorso non mi tocca e non mi interessa, mancano ancora due partite troppo importanti. Mi lasciano la concentrazione e il pensiero sul mio lavoro attuale”. Le parole sono riportate da Sestaportanews.it.