ANTOGNONI, Cabral va aspettato. Torreira: adesso...

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, UNA MAREA VIOLA AL FERRARIS: 1.700 TIFOSI OSPITI Si annuncia essere un piccolo esodo viola quello che domani prenderà d'assalto il settore ospiti dello stadio Ferraris di Genova: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, sono circa 1.700 i tagliandi staccati dai tifosi viola per assistere all'appuntamento... Si annuncia essere un piccolo esodo viola quello che domani prenderà d'assalto il settore ospiti dello stadio Ferraris di Genova: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, sono circa 1.700 i tagliandi staccati dai tifosi viola per assistere all'appuntamento... NOTIZIE DI FV SENESI, NIENTE ITALIA: ORA GIOCHERÀ PER L'ARGENTINA Marcos Senesi, 25enne difensore del Feyenoord, ha sciolto le riserve sul futuro, almeno per quanto riguarda quello in nazionale: il classe '96 giocherà infatti con l'Argentina, così come ha dichiarato nell'intervista rilasciata ad Olé.... Marcos Senesi, 25enne difensore del Feyenoord, ha sciolto le riserve sul futuro, almeno per quanto riguarda quello in nazionale: il classe '96 giocherà infatti con l'Argentina, così come ha dichiarato nell'intervista rilasciata ad Olé.... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 20 maggio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi