Giacomo Jack Bonaventura compie oggi 34 anni e la Fiorentina, così come tutto il popolo viola, fa gli auguri al veterano di casa gigliata, autore già di un gol nella prima uscita ufficiale contro il Genoa. Lo stesso centrocampista viola, sotto all'immagine degli auguri da parte del club, ha scherzato: "34 is the new 24". Ecco il post: