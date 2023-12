ABODI, Superlega? Sentenza è opportunità per migliorare

Fonte: ANSA

(ANSA) - FABRIANO, 27 DIC - La sentenza sulla Superlega "deve essere colta come un'opportunità per migliorare quello che c'è": è quanto ha detto il ministro dello sport Andrea Abodi, stamani a Fabriano, a margine della visita al PaleCesari dove si allenano le campionesse olimpiche della ginnastica ritmica. "Se non si vuole la Superlega, non basta dire no - ha aggiunto il ministro -. Ma occorre sempre migliorare il prodotto sportivo, quello calcistico, mettere sempre più al centro i tifosi, migliorando le infrastrutture, ma questo è un tema europeo e non soltanto nazionale".

"La Superlega, quindi, la considero come un'opportunità di riflessione e miglioramento dell'esistente" ha concluso. (ANSA).