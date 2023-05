ABODI, Stadi in Italia? Finito il tempo delle scuse

Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha rilasciato un'intervista all'interno dell'edizione odierna de Il Resto del Carlino. Tra gli argomenti trattati, anche la questione stadi. Queste le sue parole: "È finito il tempo delle scuse e degli alibi. Siamo ad un punto di non ritorno. Finora sono mancate visione, volontà, determinazione, insieme alla sistematicità e alla competenza. Dalla nostra però abbiamo un'occasione: la candidatura a Euro 2032. Certo, è un po' mortificante pensare che questa candidatura serva per sviluppare una progettualità infrastrutturale, ma gli Europei sembrano fatti per noi: l'UEFA deciderà tra meno di cinque mesi, e poi avremo un tempo congruo per fare il nostro dovere, migliorando gli stadi. Complessivamente servirà tra un miliardo e mezzo e due di investimenti per rifare gli impianti".