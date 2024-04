SPECIALE A RFV, Commisso non rimarrà qui a lungo

Ascolta l'audio

Luca Speciale a Radio FirenzeViola

Il giornalista di La7 Luca Speciale è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Palla al Centro" per parlare dell'attualità di casa Fiorentina. Queste le sue parole a partire dalle tante energie spese dai ragazzi di Italiano contro l'Atalanta e dalla sfida di domenica sera contro la Juventus: "Sicuramente quella con la Juventus è una partita che carica l'ambiente e la squadra. Però è chiaro che l'altra sera i viola sono andati a mille spendendo tantissime energie sia fisiche che mentali".

Come valuta Italiano contro Milan e Atalanta?

"Sinceramente mi ha impressionato la Fiorentina l'altra sera. Non mi esalto, anzi mi cresce il rammarico quando vedo queste partite. Anche perché non vedo un orizzonte roseo oltre giugno. Ad ora però, in questi ultimi mesi, sia con il Milan che contro l'Atalanta abbiamo visto una squadra imperfetta con qualità e contraddizioni e l'allenatore ne è la sintesi. Questo perché la Fiorentina ha fatto fare una brutta figura all'Atalanta mercoledì, ma queste prestazioni dovrebbero venire fuori più spesso. Anche contro i bergamaschi abbiamo avuto i soliti problemi a segnare e il gol è stato il cosiddetto 'gol della domenica' segnato da Mandragora".

Sul futuro societario

"Non penso che Commisso rimarrà. Il Viola Park è una struttura che farà parte di ciò che è da vendere. Non penso che Commisso dopo tutto quello che è successo abbai una visione di lungo periodo a Firenze. Ha anche altre situazioni da gestire da lontano e ora ha distribuito compiti e cariche".

