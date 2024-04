MANDORLINI A RFV, Attacco? Conta la qualità individuale. Palladino mi piace

FirenzeViola.it

Andrea Mandorlini a Radio FirenzeViola

L'allenatore Andrea Mandorlini ha parlato stamani a Radio Firenzeviola, durante 'Chi si compra'. Queste le sue parole: "La difficoltà davanti la Fiorentina si porta dietro il problema da tanto tempo. In attacco la qualità fondamentale, poi ci sono le situazioni di gioco ma di fondo il concetto è che gli attaccanti vivono di qualità individuali. L'idea del gioco non è cambiata e la filosofia è la stessa ma credo che manchi proprio la qualità ai giocatori davanti".

Come valuta il momento della Fiorentina?

"Ormai le partite contro Allegri dovrebbero essere finite, al di là della Coppa. È tempo di guardare avanti e concentrarsi sulle coppe, sicuramente non credo ci sia contentezza per la posizione in campionato ma entriamo ora nella fase decisiva. Vincenzo è più bravo di noi a preparare le situazioni e la classifica non bisogna guardarla".

Il ritorno di Coppa Italia con l'Atalanta?

"Sarà una partita molto difficile per entrambi e quindi anche per la Fiorentina. Per l'Atalanta la Coppa è un obiettivo principale. Comunque tutti i discorsi negativi vanno lasciati alle spalle e bisogna concentrarsi sul gioco. A Firenze vedo sfiducia ma la squadra ha nel mirino due obiettivi molto importanti".

Meglio Palladino o Gilardino per il futuro?

"Secondo me sta facendo molto bene a Monza. Dopo due anni si vede un'idea conclamata di gioco. Io l'ho allenato ed era un giocatore molto intelligente, poi non era scritto questo percorso perché nel calcio non si sa mai. Gilardino al di là delle prime esperienze non aveva ancora fatto bene, ogni stagione poi ha la sua storia. Sono due giocani di prospettiva e io ora propenderei più per Palladino che conosco anche di più".