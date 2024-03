DI GENNARO A RFV, Barone figura sempre presente

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Intervenuto a Radio FirenzeViola, l'ex calciatore e opinionista televisivo Antonio Di Gennaro ha ricordato così Joe Barone: "Personalmente non l'ho mai conosciuto, ma amici e addetti ai lavori mi hanno parlato di una persona che lavorava incessantemente e aveva grande passione per questa squadra. Questo sarà un altro momento difficile da gestire a livello psicologico. Ci lascia una figura importante, un personaggio molto stimato da Commisso anche per un rapporto fraterno per lui. Lascia soprattutto un dirigente sempre presente".

E sull'importanza di Joe Barone per la squadra e la società: "Sarà difficile ripartire. Dopo la morte di Astori la squadra si ricompattò, portando a termine una grande stagione in ricordo di Davide. Dovranno fare un grande lavoro Italiano, lo staff, i calciatori e tifosi, ma anche Pradè e Commisso. Al di là delle polemiche, Barone era comunque un punto di riferimento. Ci vorrà un grande lavoro sotto l'aspetto psicologico e mentale. Ora, oltre al dolore, c'è una stagione con ancora obiettivi importanti da portare a termine e ci sono valutazioni importanti da fare dal punto di vista sportivo. Barone era il braccio destro di Commisso però, quando il presidente era via, era figura centrale, un collante per l'ambiente tra tifosi, squadra e dirigenza".