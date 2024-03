AMERINI A RFV, Prestiti? Lucchesi il più pronto

FirenzeViola.it

Daniele Amerini a Radio FirenzeViola

Intervenuto a Radio FirenzeViola, Daniele Amerini: "Su Sottil devo dire che ha avuto tanti infortuni che lo hanno costretto a fermarsi. Secondo me ha tante attenuanti. Su Ikoné posso dire quello che dico sempre: l'uomo lo salta sempre, poi si perde. Non determina quasi mai. Questi son giocatori che vedi che hanno qualcosa però sono comunque sempre fermi al palo".

I tre cambi al 90'? Va bene tutto ma mi sembra una critica inutile a Italiano. Quando dei giocatori ne hanno più non ne hanno più e vanno cambiati, Italiano l'ha detto che c'erano almeno tre giocatori che camminavano a fine gara. Non penso che la tripla sostituzione abbia fatto la differenza".

E sui calciatori viola in prestito: "Tra i vari giocatori che sono protagonisti in Serie B, nel futuro più prossimo vedo Lorenzo Lucchesi come più pronto. Potrebbe tornare anche in estate e credo che potrebbe dare una mano, mentre gli altri, Distefano e Bianco ad esempio, penso che avranno uno sviluppo di carriera lontano da Firenze. Amatucci? Sta facendo bene alla Ternana, secondo me è un giocatore che fa discretamente tutto ma non eccelle in niente. Opinione personale, non credo possa spiccare in una rosa come quella della Fiorentina".

