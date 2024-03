FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sabato da dimenticare per la Fiorentina Femminile. A Biella la squadra di De La Fuente incappa in un secco 4-0 per la Juventus, che allunga in classifica proprio sulle viola terze, ora distanti di otto punti nella Poule scudetto. Le reti di Grosso e la tripletta di Echegini hanno fissato il risultato finale.