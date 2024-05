C. CONTI A RFV, Italiano resti se ha voglia. E domani...

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presentatore fiorentino Carlo Conti, notoriamente tifoso viola, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Colpi d'Ala", trasmissione a cura di Alberto Di Chiara, per parlare di Fiorentina e della gara contro il Club Brugge: "Vivo questa ficilia con molta speranza, credo che vincere la Conference sia l'obiettivo principale e il più raggiungibile. Senza trascurare il campionato perché poi quelle davanti arrancano. Credo che obiettivamente se potessi scegliere intanto mi prenderei una coppa... E' tanto che non vinciamo niente. Speriamo che siano tutti in forma".

Torna anche Nzola.

"Ah sì, e dov'era andato? Avevo sentito che aveva avuto dei problemi personali... Ma in questa fase sono tutti importanti, dal massaggiatore al calciatore".

Ha seguito la gara con l'Atalanta?

"Certo, abbiamo preso un contropiede tutti avanti. Delle volte ci vuole magari un po' più di strategia ma è una cosa nel DNA della squadra, che spesso ci ha fatto arrivare a dei risultati mentre altre ci ha fregato".

Cosa pensa del calcio di oggi?

"Un tempo c'erano più calciatori e meno atleti, oggi ci sono tanti atleti. Ma vedo anche tanti giocatori validi come tecnica, ad esempio il Bologna. In fondo l'allenatore è importante nelle scelte tattiche, ma in campo ci vanno i calciatori e devono mettere in pratica le idee del loro mister".

Le piacerebbe che restasse Italiano?

"Lo sa solo lui in base al clima e al trasporto. Se ha perso entusiasmo e pensa di aver finito un ciclo è giusto salutarsi e prendere strade diverse, se invece la Conference gli dà ulteriori stimoli perché no? L'importante è remare sempre dalla stessa parte. E i primi a farlo sono i tifosi, che rappresentano un po' il vento".

E' vero che condurrà Sanremo con Panariello e Pieraccioni?

"Quelle sono tutte fake news... Non avrebbe senso farlo noi insieme, e poi chi li sopporta quei due (ride, ndr)".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA