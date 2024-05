FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo mesi di anonimato Nicolas Gonzalez punta a riprendersi sulle spalle la Fiorentina. Si dice che i duri comincino a giocare proprio quando il gioco si fa duro, e allora l'argentino dovrà dimostrarlo già a partire dal primo dei due incontri con il Club Brugge. Che è un osso duro rispetto al Viktoria Plzen ma che certamente resta alla portata dei viola, soprattutto nel momento in cui dovesse accendersi proprio Nico. In effetti succede quando la partita ha un valore particolare.

"Il vero Gonzalez".

"Mi ricordo l'anno scorso prima della trasferta a Poznan mi si chiedeva di tornare il Nico Gonzalez che tutti conoscevano e feci un gran bel primo tempo. Domani è uguale, è troppo importante, mi piacerebbe vincere qualcosa con questa maglia", le parole di Gonzalez quest'oggi a Sky Sport. La sua prova contro il Sassuolo, a fronte di un avversario senz'altro impalpabile, è stata incoraggiante per la serenità trasmessa dal calciatore che, per giunta, è andato in gol con un gesto da punta.

La strana esultanza.

A proposito di gesti, non è passata inosservata l'esultanza dell'attaccante che si è tappato curiosamente le orecchie. Nessuna polemica, ha assicurato lo stesso Gonzalez: "L’ho fatto perché l’avevo promesso ad una persona. Le critiche? Siamo 26 giocatori, io sono molto tranquillo. So che posso fare la differenza". Il classe '98 è carico come non lo era più stato da quel maledetto infortunio rimediato a dicembre, e farà di tutto per trascinare i suoi compagni ancora una volta in finale.