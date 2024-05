SOTTIL, LA FAMIGLIA E UNA POSSIBILE MAGLIA DAL 1' DOMANI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La stagione di Riccardo Sottil alla Fiorentina potrebbe vivere un ultimo colpo di fiamma in queste settimane che separano la squadra viola dal termine della stagione. La rete segnata contro il Sassuolo può segnarre un nuovo inizio per il numero 7 cresciuto nel vivaio, spesso criticato per le prestazioni non all'altezza ma ultimamente leggermente in crescita, se si esclude la grigia prestazione di Salerno. Già contro la Roma aveva fatto di nuovo intravedere le sue qualità mai messe in dubbio ma con il Sassuolo ha dato il meglio di sé, come gli era capitato forse solo con la Salernitana sempre al Franchi, qualche mese fa. Il messaggio migliore per Vincenzo Italiano che deve decidere lo scacchiere destinato a giocarsi la semifinale di Conference League.

La famiglia vicina

Ultimamente accanto a Riccardo è stato molto il padre, l'ex viola Andrea liberato dall'Udinese dopo un inizio di stagione negativo in Friuli. In attesa di partire con la prossima avventura professionale, Sottil padre ha scelto di stare vicino a Sottil figlio per farlo uscire dal tunnel nel quale si stava infilando dopo le tante prestazioni negative in maglia viola. La cura per ora sembra servita e chissà che nella corsa di Ricky, come lo chiamano gli amici, verso la Curva Fiesole dopo il gol, non ci sia stato anche un consiglio del padre di smetterla con le polemiche, dare un calcio alle critiche e rispondere sul campo.

Una maglia contro il Club Brugge

Italiano ora si interroga se dare continuità al suo esterno, considerando che a Kouame sta chiedendo gli straordinari anche da prima punta e sperando che davvero Sottil abbia messo alle spalle tutti i problemi riscontrati in una stagione in cui, su 34 partite, ha messo a segno 4 gol e 5 assist. Decisamente troppo poco per chi doveva essere la nuova stella nascente del settore giovanile, l'uomo su cui la dirigenza ha creduto anche quando negli scorsi due anni si parlava di una possibile cessione. Sottil si candida ad una maglia da titolare contro il Brugge scalzando Kouame e andando a completare il tridente con Belotti e Nico Gonzalez: il numero 7 è ancora indietro ma tra oggi e domani potrebbe scalare ulteriori gerarchie cercando davvero di dare una svolta alla sua carriera.