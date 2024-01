ZURKOWSKI, Pressing Empoli per lui che libera Baldanzi

FirenzeViola.it

Secondo Sky Sport, l’Empoli sarebbe fortemente interessato a riportare in azzurro il trequartista dello Spezia Szymon Zurkowski, già avuto in prestito dalla Fiorentina negli anni 20-22. Per via del suo alto ingaggio lo Spezia è disposto a lasciarlo andare anche perché vorrebbe tornare in Serie A e come scrive La Nazione ha una clausola bassa per andare in un club della serie maggiore.

Ecco che l'Empoli con l'arrivo di un nuovo trequartista può dunque liberare Tommaso Baldanzi, pezzo pregiato del mercato, fermato da guai fisici negli ultimi mesi. Questa estate c'era stata la possibilità per lui di approdare alla Fiorentina, poi la mancata cessione di Castrovilli (e i 15 milioni che doveva portare nelle casse viola) fece saltare tutto. Chissà che per lui non si apra una nuova possibilità con l'arrivo in azzurro di una valida alternativa.