FEDELE A RFV, Il Napoli vuole fare la Conference

FirenzeViola.it

Enrico Fedele, Dirigente Sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nella trasmissione Viola Amore Mio. Queste le sue parole:

Agli azzurri interessa davvero fare la Conference il prossimo anno?

"Questi sono alibi per chi ha perso. Il Napoli è 14 anni va in Europa ed è tra le prime 20 in Europa. Sicuramente stasera cercherà di vincere e se dovesse farlo sarà una vittoria vista con rammarico e delusione".

Sull'allenatore del Napoli per il prossimo anno

"Per l'allenatore, penso il Presidente abbia in mente altri allenatori rispetto a Conte. Gasperini è ambito, anche Pioli e non escluderei Italiano".

Che idea si è fatto di Italiano. Per il Napoli sarebbe un profilo giusto?

"Il bel calcio è quando vinci, se non lo fai non hai autorevolezza. Italiano a me piace, è moderno e mi ricorda un pò Zeman soprattutto quando porta tanti giocatori davanti. Delle volte, la fase difensiva viene trascurata e i gol che prende vanificano lo sforzo fatto per l'attacco".

Senza Osimhen, preferirebbe Simeone o Raspadori?

"Io darei una chance a Simeone, forse Calzona preferisce più Raspadori perché sa dialogare con i compagni d'attacco".

Su Terracciano

"Mi piace Terracciano. Ho avuto tanti portieri, questo è un ragazzo che riempie la porta. Quando apre le braccia è difficile fargli gol, è un portiere che si fa sentire".

ASCOLTA LA VERSIONE INTEGRALE DEL PODCAST