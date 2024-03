EX VIOLA, G. Gori: "Avellino piazza anche per il futuro"

FirenzeViola.it

Da Avellino, torna a parlare Gabriele Gori. L'ex promessa del vivaio della Fiorentina, attualmente all'Avellino (Lega Pro), in stagione ha già segnato 10 reti in 32 gare e ha commentato così l'andamento personale e dei lupi biancoverdi, attualmente terzi nel Girone C: "C'è un buon posizionamento in classifica - si legge su OttoPagine.it -, non è quello che chiaramente volevamo e a cui puntavamo in estate, ma dobbiamo prendere il massimo per lavorare in questo rush finale e non possiamo farci scappare questa occasione. - ha spiegato l'attaccante biancoverde - Sta al mister decidere la formazione e io dalla mia parte spero di essere sempre titolare. Lascio il segno e voglio lasciare sempre il segno. Vedremo cosa accadrà sabato".

Sui playoff, poi, spiega: "Li ho vissuti non in C, ma in B per puntare alla A con la Reggina. Abbiamo perso per un gol al 90' e mi sarà utile per il futuro. Nel rush finale i tifosi ci devono stare vicini, ma nei fatti è quello che hanno sempre fatto sin dall'avvio di stagione. Siamo una cosa sola e dobbiamo far sentire che Avellino sarà la piazza del futuro".