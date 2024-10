MANCINI, Dopo l'esonero gli amici lo attendono a Jesi

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - JESI, 26 OTT - Mentre il 'Mirror' scrive che Roberto Mancini dalla federcalcio saudita, che lo ha appena eosnerato dal ruolo di ct della nazionale, una buonuscita pari a circa 60 milioni di euro, gli amici di sempre attendono, a Jesi, il ritorno del 'Mancio'. "Roberto lo aspettiamo a Jesi per un'uscita in bici e per una bella cena tutti insieme. Detto questo, lui rimane uno dei più grandi tecnici a livello mondiale": a dirlo all'ANSA è Bruno Sassaroli, uno degli amici storici marchigiani di Mancini. Sassaroli, chiamato a commentare l'esonero dell'ex tecnico azzurro da parte dei sauditi, racconta di non aver sentito Mancini negli ultimi giorni, "ma adesso lo aspettiamo che torni nella sua città e magari avremo modo di scambiare qualche opinione". "Nello sport - aggiunge Sassaroli - si sa che ci sono momenti buoni e meno fortunati, ma Roberto resta un allenatore top e non lo dico da amico, ma a certificarlo sono le statistiche".

"Ovunque sia andato, come giocatore e come allenatore, Roberto ha sempre fatto grandi risultati - spiega l'amico - In questo caso, in Arabia, si trattava di una sfida particolare che necessitava, probabilmente, di più tempo e comunque anche alcuni episodi non sono di certo andati in suo favore". Interrogato sul futuro di Mancini, Sassaroli premette di non saperne nulla, "ma - dice - se dovessi dargli un consiglio gli suggerirei di tornare ad allenare una squadra di club, magari in Premier e non in Serie A". "Ma avrà tempo per decidere il suo futuro e soprattutto è un professionista talmente esperto che saprà decidere per il meglio sul prosieguo della sua carriera, ora si rilassi e lo aspettiamo qui a Jesi per trascorrere qualche serata insieme", conclude Sassaroli. (ANSA).