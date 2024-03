CHIORRA, In viola sono cresciuto. Ho capito cos'è il rispetto

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Intervistato da Gazzettalucchese.it, l'ex portiere della Fiorentina Niccolò Chiorra, di proprietà dell'Empoli ma ora in prestito alla Lucchese, ha ripercorso anche la sua avventura in maglia viola: “L’esperienza in viola mi ha aiutato a crescere, sia da un punto di vista sportivo che umano. Ho appreso l'importanza del rispetto sia per i propri compagni di squadra che per le altre persone che lavorano intorno a te. Ho fatto tutta la trafila, partendo dai Pulcini, arrivando fino alla Primavera”.

Spazio poi al suo futuro: “Mi rovo bene sia con i compagni che con la città. L'obiettivo adesso è quello di chiudere bene questo campionato. É ancora presto per parlare del mio futuro. Il mio cartellino è di proprietà dell'Empoli e quindi non dipende tutto da me. Certo, se si dovessero creare le condizioni giuste sarei felice di rimanere”.