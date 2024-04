VICINI, Destination Florence promuove eventi a Firenze

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Il presidente di Destination Florence Jacopo Vicini ha parlato a FirenzeViola.it: "Siamo qui per lanciare la Sport Commition della Fondazione Destination Florence. Abbiamo la consapevolezza che il settore del turismo sportivo è importante per il turismo mondiale e vogliamo creare un modello da mettere a disposizione delle federazioni sportive per aiutarle e supportarle a promuovere gli eventi".

Quanto è attrattiva Firenze per gli eventi sportivi?

"Ha un fascino unico. Questo però è un progetto che si rivolge a tutta la Città Metropolitana, e ognuno dei territori che la compone ha una propria peculiarità. Abbiamo degli studi che dimostrano il forte impatto economico che certi eventi, come il Tour de France, possono avere. E' da qui che partiremo per promuovere sempre più eventi"

Sulla Fiorentina e la Savino del Bene Volley: "Sono due eccellenze della nostra città e dimostrano l'impatto importante che può avere lo sport in un territorio come il nostro. Incrociamo le dita per entrambe"