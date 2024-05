BRUGGE, Breydel gremito con la Fiorentina: è sold out

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sarà sold out il Jan Breydel Stadium di Brugge per la semifinale di ritorno di Conference League contro la Fiorentina. L'ha annunciato direttamente il club belga sui propri canali social, sottolineando come l'impianto sia andato tutto esaurito anche a una settimana dalla partita. Un altro ostacolo quindi per la squadra di Italiano, che dovrà fare i conti con un ambiente gremito dove il Brugge ha un ruolino di marcia non da poco, con l'ultima sconfitta incassata lo scorso 25 febbraio per mano dell'Anderlecht.