V. PARK, Ospita la fase finale del campionato Primavera

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Viola Park ospiterà le fasi finali del campionato Primavera 2023/24. Ad ufficializzarlo è stata oggi la Lega Serie A, con un comunicato che mette nero su bianco la decisione di affidare al nuovo centro sportivo della Fiorentina le gare decisive del massimo campionato Under 19. Questa la nota:

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 TIM 2023/2024 TROFEO GIACINTO FACCHETTI – FASE FINALE

• Sede Bagno a Ripoli (FI)

• Campo di gara Stadio Curva Fiesole del centro sportivo Rocco B. Commisso Viola Park

• Società organizzatrice ACF Fiorentina • Emittente televisiva Sportitalia (è prevista la trasmissione in diretta televisiva di tutte le gare della Fase Finale)

• Calendario

Il calendario della Fase Finale è il seguente:

Gara 1 del Primo Turno (4ª classificata vs 5ª classificata) – venerdì 24 maggio 2024 Gara 2 del Primo Turno (3ª classificata vs 6ª classificata) – sabato 25 maggio 2024 Semifinale A (1ª classificata vs vincente Gara 1) – lunedì 27 maggio 2024 Semifinale B (2ª classificata vs vincente Gara 2) – martedì 28 maggio 2024 Finale (vincente Semifinale A vs vincente Semifinale B) – venerdì 31 maggio 2024

Gli orari di inizio delle gare saranno resi noti successivamente.