SCHMIDT, Nuovo Franchi uno spreco di soldi pubblici

Fonte: dal nostro inviato Andrea Giannattasio

L'ex direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, questo pomeriggio, all'ex Teatro Tenda (ora Cartiere Carrara) ha presentato la sua candidatura a sindaco di Firenze sostenuto dal centrodestra unito (Fdi, Lega, Forza Italia). Queste le sue parole, direttamente dal palco, raccolte da FirenzeViola.it in merito allo stadio Artemio Franchi di Firenze: "Il progetto attuale è un ibrido che cerca di conservare qualcosa e di mettere qualcosa di nuovo insieme, una cosa quasi impossibile. Però bisogna fare un passo indietro perché consideriamo quelle norme uno spreco di soldi pubblici. C'era l'offerta da parte della società di fare uno stadio nuovo di 300 milioni di euro senza spendere un centesimo di soldi pubblici e adesso ci troviamo contro un progetto con i lavori già iniziati. Il progetto, però, non è finanziato, questa è una grande bufala. Lo stadio costa 250, almeno, ma per fare poi la parte al centro, con albergo e centri commerciali, ne servono altri 250. Beh 500 milioni di euro non ci sono".

Ci sono delle idee sostitutive?

"Io sicuramente mi impegnerò a non sprecare altri soldi pubblici e mi impegnerò per far continuare la Fiorentina a giocare a Firenze. Se la squadra viola dovesse continuare a crescere e in futuro sviluppare l'idea di creare un nuovo stadio faremo tutto il possibile per valutare ogni possibilità. Non vogliamo adempire lo spazio di Campo di Marte per progetti non congrui".