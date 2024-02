DALL'ARA, Squadra viola a rapporto sotto il curvino

NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA Dopo la sconfitta per 2-0 subita ieri sera contro il Bologna, la Fiorentina torna subito in campo. Oggi, giovedì 15 febbraio, Biraghi e compagni si alleneranno agli ordini di mister Vincenzo Italiano nel pomeriggio, alle ore 15:00, al Viola Park. La gara da preparare... Dopo la sconfitta per 2-0 subita ieri sera contro il Bologna, la Fiorentina torna subito in campo. Oggi, giovedì 15 febbraio, Biraghi e compagni si alleneranno agli ordini di mister Vincenzo Italiano nel pomeriggio, alle ore 15:00, al Viola Park. La gara da preparare... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 15 febbraio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi