DAL VIOLA PARK, Allenamento finito, Nico firma autografi

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Allenamento finito al Viola Park: reduci dalla seduta di stamani (la penultima a Firenze prima della partenza per la Repubblica Ceca in programma domani), i calciatori della Fiorentina sono usciti poco fa dal nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli per far ritorno alle proprie case. Tra i più sorridenti Nico Gonzalez, Lucas Martinez Quarta e Lucas Beltran, con i primi due che si sono fermati anche a firmare qualche maglietta prima di ripartire. Queste le immagini dei nostri inviati: