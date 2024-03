UN MESE DI FUOCO: DAL MILAN AL SASSUOLO. COL GENOA DI LUNEDÌ

FirenzeViola.it

La miccia dell'aprile di fuoco che aspetta la Fiorentina è stata accesa, ora tocca a Italiano e i suoi ragazzi riuscire a tenerla viva almeno fino a quando, a maggio, potranno capire se riuscire davvero a regalare a Firenze un sogno tra campionato, Coppa Italia e Conference League. Il mese che attende la squadra viola sarà di quelli da vivere con il fiato sospeso, partendo da un impegno complicatissimo (e davanti ad un Franchi sold-out) sabato sera contro il Milan per finire poi nell'ultimo weekend di aprile sempre in casa contro il Sassuolo.

Nel mezzo le due sfide contro il Viktoria Plzen per guadagnarsi la semifinale di Conference League e i due incontri contro l'Atalanta che si prospettano già al cardiopalma fosse solo per l'attenzione che i nerazzurri hanno già deciso di dare al doppio impegno contro i viola. L'augurio di Italiano di avere tutta la rosa a disposizione è più valido che mai a fronte di 9 partite in 28 giorni: serviranno tutti, anche chi fin qui ha giocato un po' meno o chi deve rientrare dalla lunga assenza come Kouame e Christensen.

Anche perché in Serie A gli impegni saranno tutt'altro che semplici, tra la sfida a Torino contro la Juventus e la partita contro il Genoa che sarà giocata di lunedì, tra le due sfide contro il Plzen con soli due giorni di riposo prima del ritorno del quarto di finale. Questo il calendario di aprile della Fiorentina nel dettaglio:

Serie A - Fiorentina-Milan (Dom 31/03 ore 20.45)

Coppa Italia - Fiorentina-Atalanta (Mer 3/4 ore 21)

Serie A - Juventus-Fiorentina (Dom 7/4 ore 20.45)

Conference - Viktoria Plzen-Fiorentina (Gio 11/4 ore 18.45)

Serie A - Fiorentina-Genoa (Lun 15/4 ore 18.30)

Conference - Fiorentina-Viktoria Plzen (Gio 18/4 ore 18.45)

Serie A - Salernitana-Fiorentina (Dom 21/4 ore 18)

Coppa Italia - Atalanta-Fiorentina (Mer 24/4 ore 21)

Serie A - Fiorentina-Sassuolo (Dom 28/4 ore 'da definire')