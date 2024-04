ZOFF, Le italiane in Europa ora hanno grandi chance

FirenzeViola.it

L'ex portiere Campione del Mondo Dino Zoff, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato così delle italiane in Europa: "Nelle coppe riusciamo a esprimerci al meglio. La Serie A è il torneo dell'esasperazione, frammentato da sceneggiate, falletti leggeri che diventano enormi, ricerca del possesso. In Europa certe cose non puoi permettertele. E le qualità non ci mancano. Il nostro calcio non dà il massimo in campionato ma in Europa si riscatta".

Siamo favoriti? "Roma e Atalanta hanno grandi chance, come la Fiorentina in Conference"