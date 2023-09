VIOLA, Pochi giorni per preparare la sfida con l'Inter ma...

FirenzeViola.it

Neanche il tempo di godersi la qualificazione ai gironi di Conference League che la Fiorentina deve subito pensare al prossimo impegno. Domani infatti i viola sfideranno l’Inter a San Siro, partita valida per la terza giornata di campionato. Tempi strettissimi per preparare questa gara, con i viola che sono scesi in campo giovedì, mentre i nerazzurri hanno avuto quasi tutta la settimana per preparasi al meglio. Ad ogni modo Nico Gonzalez e compagni faranno di tutto per complicare le cose all’Inter, nonostante la stanchezza causata dal filotto di partite. La Fiorentina si è allenata ieri nel tardo pomeriggio al Viola Park. Questo quanto scrive La Nazione.