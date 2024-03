VIOLA, Futuro: Pradè e Burdisso squadra, Ferrari in Lega

FirenzeViola.it

" E adesso che succederà alla Fiorentina?" Si apre così l'approfondimento di questa mattina di Repubblica sul futuro societario della Fiorentina. Joe Barone in questi anni di presidenza Commisso è stato il punto di riferimento del tycoon italo-americano a Firenze. Il Direttore Generale viola ha seguito personalmente tanti aspetti, da quello sportivo a quello del marketing, riguardanti il club gigliato. Da un punto di vista prettamente sportivo, il rapporto con Italiano e tutto il gruppo squadra rimarrà nelle mani del DS Pradè e del DT Burdisso. I due accompagneranno Biraghi e compagni in questo finale di stagione ricco di impegni per i viola tra campionato, Coppa Italia e Conference league.

Gli altri ambiti, dalla comunicazione alle relazioni esterne, soprattutto con la Lega Calcio, saranno condotti dal responsabile della comunicazione e delle relazioni esterne Ferrari e dal Team Manager Ottaviani. Per strutturare il futuro di medio-lungo periodo saranno ovviamente determinati le scelte di Rocco Commisso al suo ritorno in Italia. Un ritorno atteso visto che il presidente manca a Firenze dalla fine del 2023. Un ruolo ancora più centrale sarà ricoperto poi da Joe Appio, vice di Commisso in Mediacom, e dall'amministratore delegato Mark Stephan.