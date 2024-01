TORINO, A fine stagione saluta Juric? Contattato Vanoli

FirenzeViola.it

© foto di Venezia

Il Torino pensa già alla prossima stagione e in attesa di conoscere la scelta di Ivan Juric, la formazione granata si sta guardando in giro. Davide Vagnati avrebbe posato gli occhi su un tecnico che ben sta figurando in Serie B. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il ds dei piemontesi avrebbe preso contatti con l'allenatore del Venezia Paolo Vanoli, ex giocatore anche della Fiorentina.