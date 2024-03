TAVOLETTI (M. COACH), Ecco cosa aiuta nell'incertezza

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come sei anni fa ad Udine per Davide Astori, così oggi l'ambiente viola è in apprensione per le condizioni di Joe Barone. In modo particolare la squadra, che giovedì riprenderà gli allenamenti anche se, ovviamente, non si sa con quale spirito. Il quotidiano La Nazione l'ha chiesto a Stefano Tavoletti, mental coach di atleti olimpionici e calciatori, in un'intervista pubblicata questa mattina dal giornale fiorentino: "Di fronte a tristi circostanze è inevitabile che il gruppo finisca per provare una sensazione di incertezza. Alleviare subito l’ansia che deriva da questo status è impossibile. I ragazzi possono solo sforzarsi di comprendere meglio le loro reazioni emotive di fronte alla situazione, cercando di gestirle e coltivando un senso di fiducia attraverso uno scarico delle tensioni".

Quale deve essere la figura più indicata a motivare lo spogliatoio?

"I giocatori con più personalità e l’allenatore possono aiutare i compagni più fragili con parole di conforto, infondendo loro forza e speranza".

L’esperienza del dramma di Astori fa può essere utile per superare questa fase?

"Una mano importante potrà arrivare da Biraghi e Milenkovic, che hanno vissuto sulla loro pelle la tragedia di Davide. È vero, rispetto agli altri giocatori saranno anche più provati perché sono già riaffiorati i fantasmi del passato, ma spero che in questa fase delicata riescano a prendere per mano gli altri".