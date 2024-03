NICO, Col Milan ci sarà. Out Christensen, poi tutti ok

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

C'era anche Nico Gonzalez nell'allenamento di ieri al Viola Park, nonostante il rientro a tarda notte di mercoledì dopo gli impegni con l'Argentina. Eppure, scrive La Nazione, la sua assenza contro il Milan è da escludere. Oggi Italiano, nella rifinitura delle 11, valuterà a fondo quale possa essere il minutaggio del numero 10 per una sfida molto importante come quella di domani. Sceglierà se farlo partire titolare o se inserirlo a gara in corso.

Ieri Nico ha svolto una seduta differenziata, come gli altri giocatori di rientro dalle rispettive nazionali (Bonaventura e Beltran). Mentre è ancora destinato a rimaner fuori Oliver Christensen, sempre invischiato con i problemi al menisco. Tutto il resto della rosa sarà a disposizione.