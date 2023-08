N. GOMES, Beltran? Uno dei migliori colpi. Cabral...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

All'interno dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino è presente un'intervista a Nuno Gomes, ex calciatore viola ed oggi dirigente al Benfica. Queste le sue parole riguardo Beltran: "Il miglior colpo della Fiorentina e uno dei migliori del calcio italiano. Per fare bene dovrà essere servito come si deve però è uno dei giocatori che ha fatto meglio in Argentina. Ha grandi qualità, non a caso tante squadre lo volevano".

Su Cabral al Benfica?

"Uno dei migliori giocatori che aveva la Fiorentina. Per il Benfica è un gran colpo, farà tanti gol".

Come cambia l'attacco della Fiorentina?

"Vediamo cosa succede con Nico Gonzalez. Probabilmente la Fiorentina riceverà qualche offerta e bisognerà capire se riuscirà a mantenerlo, visto che è uno dei migliori della rosa. Per quanto riguarda Nzola, è un attaccante che Italiano conosce già molto bene e che conosce il campionato italiano, per questo all’inizio sarà più pronto di Beltran. Sicuramente hanno caratteristiche diverse rispetto a Cabral e Jovic".

Mentre per quanto riguarda il centrocampo?

"A Italiano piace il possesso palla, creare gioco, avere il controllo della partita e, proprio per questo, bisognerà capire se uscirà Amrabat. Se dovesse essere ceduto, la Fiorentina dovrà sostituirlo, anche perché il tecnico non cambierà il suo modo di giocare. Arthur è un’operazione intelligente, un bel colpo perché Firenze per lui può rappresentare il rilancio. Anche Infantino è un buon acquisto".

Quali potrebbero essere gli obiettivi viola?

"La Fiorentina punterà ancora la zona delle coppe e cercherà di ripetersi in Conference e in Coppa Italia. In campionato può puntare ai primi 6/7 posti, anche se, si sa, la serie A è dura. Ma la società avrà l’appoggio dei tifosi che sono da sempre il dodicesimo uomo in campo".