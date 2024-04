MILENKOVIC, In calo: da muro di cemento a cartongesso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Nazione si concentra sulla flessione di Nikola Milenkovic nell'ultimo periodo. Il difensore viola è il mistero oscuro di questo momento viola. Come un muro di cemento divenuto cartongesso, Milenkovic non è più la parete portante sul quale appoggiare la difesa viola. Da tempo lui sembra la controfigura pallida di quel combattente da Colosseo, come se dentro si fosse svuotato della fiducia in sé stesso. Sono tanti i segnali che indicano ciò. Il fatto, ad esempio, di balbettare nei duelli con l’attaccante avversario, lasciando che alla fine a trionfare siano quasi sempre questi ultimi, da Krstovic a Odgaard fino a Leao.

Ma sarebbe comunque controproducente cedere allo sconforto e non aspettarlo. Nel parco difensori centrali a disposizione di Italiano, lui è ancora quello con più talento e più stazza. L’unico in grado di torreggiare quando la palla si alza e poter così sfidare alla pari nel cielo dell’area di rigore attaccanti avversari di imponenza e forza. Per questo, aspettare Milenkovic più che un’opportunità è una necessità.