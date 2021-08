JACOBELLI, Lo spirito di Borja Valero e del Lebowski

Xavier Jacobelli su Tuttosport ha voluto spiegare la scelta di Borja Valero che a 36 anni ha deciso di andare a giocare in Promozione al Lebowski a costo zero. Il direttore ripropone un'intervista dello spagnolo rilasciata a So Foot nel 2014 nella quale raccontava come a 11 anni, varcando il centro di formazione del Real, avesse smesso di vivere il calcio in modo spensierato: "Sono un privilegiato. Bisognerebbe smettere di considerare i giocatori delle star, il nostro mestiere va demistificato". Questo spiega lo spirito di Borja Valero, la sua condivisione di calori con il Centro Storico Lebowski che dà la possibilità a tutti di divertirsi e imparare a vivere senza ansie. Il messaggio che arriva da Firenze è forte e chiare: un altro calcio è possibile. Mai smettere di crederci.