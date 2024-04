TUTTOSPORT, Panchina viola: corsa a due tra Gila e Sarri

FirenzeViola.it

Tuttosport torna a parlare dei possibili movimenti in panchina: una cosa è chiara, a giugno gran parte delle squadre di Serie A cambieranno guida tecnico e così il quotidiano di Torino prova ad anticipare qualche mossa sistemando i vari allenatori: capitolo Bologna, i favoriti per il dopo Thiago Motta (possibile nuovo allenatore della Juventus) sono Raffaele Palladino e Alessio Dionisi. Per il Napoli il nome caldo è sempre quello di Vincenzo Italiano, in uscita da Firenze. E la Fiorentina? Tuttosport punta forte su Alberto Gilardino, anche se il tecnico del Genoa piace molto anche al Monza. Per la Viola buono anche il profilo di Maurizio Sarri.