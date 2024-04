SECOLO XIX, Genoa-Gilardino: prove di rinnovo "ritoccato"

FirenzeViola.it

Il nome di Alberto Gilardino continua ad essere in ottica Fiorentina per quanto riguarda il futuro della panchina viola. Come scrive anche Il Secolo XIX il club gigliato segue ogni movimento di Gila con enorme attenzione. In estate Vincenzo Italiano con ogni probabilità dirà addio e l'ex attaccante della Viola è stato individuato come uno dei possibili eredi. I dirigenti della società di Commisso sono nel pieno delle valutazioni, nella cerchia di possibilità alternative figura anche il nome di Palladino. Nel frattempo però il Grifone, per scacciare via la Fiorentina, sta lavorando a fondo per proporre un rinnovo di contratto di due o tre anni all'attuale mister, con corrispettivo adeguamento d'ingaggio ben al di sopra di un milione di euro.

